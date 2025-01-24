Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Engelsiz Üniversite Protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Engelsiz Üniversite Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması amacıyla Türkiye Beyazay Derneği ile 'Engelsiz Üniversite' protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde eğitim, araştırma ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması amacıyla özel anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

BUÜ Yönetimi, Türkiye Beyazay Derneği ile "Engelsiz Üniversite" protokolü imzaladı. Üniversite ve derneğin ortak faaliyetler yürütmesini amaçlayan protokol kapsamında bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanlara yönelik eğitim, araştırma, kariyer planlama ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Öğrenci kulüpleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının da devreye sokulacağı işbirliği ile yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla ortakproje müracaatında bulunulması, lisans ve lisansüstü eğitimde işbirliği yapılmasının yanı sıra öğrencilere maddi ve manevi destek olunması da hedefleniyor.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ile Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi Başkanı Gülay Tüfenk imza attı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza!
img

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı
img

İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada hasret giderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.