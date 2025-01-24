Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Engelsiz Üniversite Protokolü

Toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması amacıyla özel anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

BUÜ Yönetimi, Türkiye Beyazay Derneği ile "Engelsiz Üniversite" protokolü imzaladı. Üniversite ve derneğin ortak faaliyetler yürütmesini amaçlayan protokol kapsamında bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanlara yönelik eğitim, araştırma, kariyer planlama ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Öğrenci kulüpleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının da devreye sokulacağı işbirliği ile yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla ortakproje müracaatında bulunulması, lisans ve lisansüstü eğitimde işbirliği yapılmasının yanı sıra öğrencilere maddi ve manevi destek olunması da hedefleniyor.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ile Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi Başkanı Gülay Tüfenk imza attı. - BURSA