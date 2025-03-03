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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Nöroloji Nöroşirürji Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Nöroloji Nöroşirürji Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde Nöroloji Nöroşirürji Hemşireliği Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyumda, hemşirelik mesleğinin önemi ve gelişimi üzerine önemli konuşmalar yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi 50. yıl etkinlikleri kapsamında, akademi ve klinik temsilcilerinin işbirliği ile Nöroloji Nöroşirürji Hemşireliği Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Akansel, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Burhan Coşkun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Vatansever, Hastane Başhemşiresi Uzman Hemşire Fatma Düzgün, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Hızla değişen dünyaya adapte olabilmeliyiz"

Açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, hemşirelik mesleğinin genel tarihine ve bu alanda rol model olmuş önemli isimlerin çabalarına vurgu yaptı. Çalışanlar için mesleki aidiyet kavramının büyük bir önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Cafer Çiftçi; "Mesleğinize aidiyet duymazsanız, o mesleğin tarihi yolcuğunu ve nasıl bir mücadele ile bu günlere geldiğini bilmezseniz işinizden keyif ve verim alamazsanız. O yüzden hangi meslekte, hangi branşta olursak olalım mutlaka o iş alanının değerini bilerek kendimizi o mesleğe ait hissedelim. Gençlerimizin dikkat etmesi gereken bir husus; hızla değişen sektörel gelişmelere adapte olabilmeleridir. Değişen dünyada hemşirelerimiz sağlık ve hizmet sektöründeki gelişmelere göre kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerekiyor. İşte üniversitemizde düzenlenen sempozyumların da en büyük katkısı bu hususlardır. Cerrahi alanda nanobotların kullanıldığı, yapay zeka ve kuantum çağında siz gençler okuduğunuz bölüm dışında mutlaka yan alanlarla kendi geleceğinizi güçlendirin. Sempozyumun organizasyonunda emeği geçen tüm hocalarımıza, idari personelimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Çabalar hastalara yansıyabilmeli"

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Neriman Akansel ise; "Biliyoruz ki hemşirelik hem bilimsel hem de sanatsal yönü olan bir meslektir. Özellikle nöroşirürji ve nöroloji hemşireliği, yoğun ve kapsamlı bakım gerektiren hasta profiline hizmet eden bir alandır. Sürekli gelişen dünyada yenilikleri takip edebilmek, hastalarımıza en uygun bakımı verebilmek ve bu bakımı sunarken de tüm çabamızı bilimsel gelişmeler doğrultusunda hastalara yansıtabilmek en önemli hedeflerimizden birisi. Bu anlamda dolu dolu geçeceğine inandığım bu sempozyumun bilimsel katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

"Bilgi ve tecrübe son derece önemli"

Kongrenin son derece anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan BUÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Burhan Coşkun da; "Nöroloji ve nöroşirürji alanında saatlerin hatta dakikaların çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle her şeyin teknolojiyle ilerlediği, insan faktörünün, şefkatin, bilginin, tecrübenin son derece önemli hale geldiği çağımızda, bu ve benzeri kongrelerin, sempozyumların sizlerin mesleki bilgi ve birikimini ileri bir boyuta taşıyacağını, hastalarımıza ciddi faydalar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda başhekimliğimiz adına verimli, güzel bir kongre diliyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Vatansever ile BUÜ Hastanesi Başhemşiresi Uzman Hemşire Fatma Düzgün'ün de konuşma yaptığı sempozyum alanında uzman konuşmalarının sunumlarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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