BUÜ Mühendislik Fakültesinde yeni dönem

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesinde bayrak değişimi yaşandı. Üniversitenin en köklü akademik birimlerinden biri olan fakültenin dekanlığına Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız atandı.

Gerçekleştirilen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci'nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Akpınar'a bugüne kadar sunduğu kıymetli hizmetler ve akademik katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Mühendislik Fakültesinin üniversitenin lokomotif güçlerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, BUÜ'nün "Araştırma Üniversitesi" vizyonuna dikkat çekti. Bu hedefin sürdürülebilir kılınmasında mühendislik camiasına büyük görev düştüğünü belirten Yılmaz, yeni yönetimin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

"Daha güçlü bir fakülte için el birliğiyle çalışacağız"

Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ise konuşmasında, Prof. Dr. Adem Akpınar ve Prof. Dr. Fatih Çavdur'a fakülteye kattıkları değerler için teşekkür etti. Temel önceliklerinin devlete, millete ve üniversiteye katma değer sağlayacak projeler üretmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

"Akademik başarıyı pratik faydaya dönüştürme gayretinde olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak fakültemizi bugün olduğundan daha ileriye taşımak için çaba göstereceğiz." - BURSA