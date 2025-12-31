BUÜ'de 2024 yılı kalite ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde 2024 yılı boyunca yürütülen kalite odaklı çalışmalar, düzenlenen kapsamlı bir törenle ödüllendirildi. Altı farklı kategoride verilen ödüller; fakülte, meslek yüksekokulu, birim, akademisyen, idari personel ve öğrencilere takdim edildi.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından organize edilen törende; Akreditasyon Ödülü, Birim Kalite Ödülü, Öğrenci Memnuniyet Anketi Ödülü, Mezunlarla Etkileşim Ödülü, Toplumsal Katkı Ödülü, Kalite Gönüllüsü Ödülü başlıkları altında toplam 33 ödül verildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" kimliğini koruma ve geliştirme kararlılığına vurgu yaparak, bu süreçte kalitenin belirleyici bir parametre olduğunu ifade etti. Akademik performansın sadece rakamlardan ibaret olmadığını, kalite süreçleriyle taçlandırılan bir eğitim ve araştırma kültürünün kalıcılık sağladığını belirten Yılmaz, üniversiteler arası rekabetin artık çok daha sert bir hal aldığını hatırlattı. BUÜ'nün program akreditasyonlarında önemli bir ivme yakaladığını ve hedef gruplardaki ortalamaları yakaladığını kaydeden Rektör Yılmaz, elde edilen başarıların kurumsal bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek sürece katkı sunan tüm gönüllülere teşekkürlerini sundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, kalitenin sonu olmayan bir iyileştirme yolculuğu olduğunu belirterek, BUÜ bünyesinde bu bilincin tüm birimlerce duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle fen ve sağlık bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimler alanında da kalite çalışmalarının hız kazanmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kırıştıoğlu; mezunlarla etkileşim ve toplumsal katkı gibi alanlarda kat etmeleri gereken mesafeler olsa da kurumsal olgunluğun her geçen gün arttığını vurguladı. Akreditasyon belgelerinin süreli olduğunu hatırlatan Kırıştıoğlu, başarının sürdürülebilir kılınması için dinamizmin korunması gerektiğini söyleyerek kalite gönüllüsü öğrencilere ve koordinatörlük ekibine özel olarak teşekkür etti.

Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ise BUÜ'nün inşa ettiği kalite güvence sisteminin sadece formlar ve denetimlerden ibaret olmadığını, bunun yaşayan bir kültür olduğunu belirtti. Üniversitenin YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam kurumsal akreditasyona sahip seçkin kurumlar arasında yer almasının ve ISO 9001 2015 belgesinin yenilenmesinin bu başarının somut kanıtları olduğunu söyleyen Özdemir, ulaşılan 29 program akreditasyonu ve 25 TYÇ etiketinin uluslararası standartlarla tam uyumu simgelediğini ifade etti. Bu tablonun disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Özdemir, desteklerinden dolayı üniversite yönetimine ve tüm paydaşlara şükranlarını sunarak ödül alanları tebrik etti. - BURSA