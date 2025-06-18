Bursa Uludağ Üniversitesi, Dünya Sıralamasında İlk Yüzde 7'ye Girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi, Dünya Sıralamasında İlk Yüzde 7'ye Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, Center for World University Rankings (CWUR) 2025 sıralamasında 21,462 üniversite arasında 1,481'inci sırada yer alarak dünya genelindeki üniversitelerin ilk yüzde 7'lik dilimine girmeyi başardı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu başarının akademik ve idari personelin gayreti ile öğrencilerin çabalarının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünya genelindeki üniversitelerin akademik performanslarını değerlendiren Center for World University Rankings (CWUR) tarafından açıklanan 2025 yılı sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

BUÜ, CWUR'un 21 bin 462 üniversite ve enstitüyü kapsayan geniş değerlendirmesinde bin 481'inci sıraya yerleşerek dünya genelindeki üniversitelerin ilk yüzde 7'lik dilimine dahil olmayı başardı. BUÜ bu gelişmeyle birlikte uluslararası alandaki akademik görünürlüğünü, araştırma potansiyelini ve eğitim kalitesini bir kez daha teyit etti.

Üniversitelerin eğitim, istihdam, fakülte ve araştırma alanlarında gösterdiği gelişmeleri, anketlere dayanmadan 74 milyon veri noktasını kullanarak objektif göstergelerle takip eden CWUR'un listesinde, Türkiye'den 52 üniversite ilk 2 binde yer aldı. Bu sıralamada BUÜ, ülke genelindeki üniversiteler arasında 25. sırada konumlanarak ulusal düzeydeki yerini pekiştirdi.

Elde edilen uluslararası başarının tüm akademik ve idari personelin fedakarca çalışmaları, öğrencilerin gayreti ve bilimsel araştırmaya verilen önemin bir yansıması olduğunu vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bu başarının üniversitemizin gelecekteki uluslararası işbirlikleri ve akademik gelişim hedefleri adına önemli bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
2 Yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.