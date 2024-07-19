Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan şenlikte Karadeniz sevdalıları bir araya geliyor

Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bu yıl Kocayayla'da düzenlenecek olan şenlik, Karadeniz sevdalılarını bir araya getirecek. Sevilen Karadenizli şarkıcıların da sahne olacağı şenlikte, binlerce kişiyle çekilecek horonla rekor denemesi yapılacak.

Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadeniz sevdalılarını Bursa'nın yaz aylarında en serin yaylası olan Keles'teki Kocayayla'da buluşturacak. Binlerce kişinin katılacağı şenlikte sevilen Karadenizli sanatçıların yanı sıra, kurulacak stantlarda Karadeniz yöresine ait birçok ürün vatandaşın beğenisine sunulacak.

Kocayayla'da 20-21 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirecek şenlik, Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük organizasyonlardan biri olarak planlanıyor. Yaylanın temiz ve serin havasında binlerce kişinin oluşturacağı horon ile rekor denemesi de yapacaklarını belirten Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Aygün, "Doyasıya Karadeniz'i yaşayacağımız bir hafta sonu olacak. Ünlü ve sevilen sanatçılar Ekin Uzunlar, İsmail Türüt, Cengiz Kurtoğlu, Onay Şahin ve Bizim Gönül gibi birçok usta sanatçı bizimle birlikte olacak. El ele vererek güzel bir birliktelik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz. Hatta yapacağımız horon ile rekor denemesi olacak. Bu etkinliğin bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyon olmasını hedefliyoruz. Tek isteğimiz yaylanın biz oradan gittikten sonra temiz kalması. Bütün Bursalıları, Karadeniz'e gönül vermiş herkesi şenliğimize bekliyoruz" dedi. - BURSA