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Bursa Teknik Üniversitesi'nden Bosch ile Hidrojen Ar-Ge İş Birliği

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Bosch ile Hidrojen Ar-Ge İş Birliği
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Bursa Teknik Üniversitesi, hidrojen enerji sistemleri alanında Bosch firması ile iş birliği yaparak önemli Ar-Ge çalışmaları başlatıyor. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, hidrojenin verimli kullanımı için yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), hidrojen alanındaki Ar-Ge çalışması için bir özel sektörle iş birliğine imza attı.

Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla pek çok akademik ve bilimsel iş birliğine imza atan Bursa Teknik Üniversitesinin, Bosch firması ile de çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosch Bursa üst yönetimini ağırladı. Hidrojen alanındaki Ar-Ge iş birliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold'a BTÜ'nün hidrojen enerji sistemleri çalışmaları hakkında bilgi verildi. BTÜ'nün, geleceğin temiz enerjisi hidrojen alanında önemli çalışmalar başlattığını ifade eden Rektör Naci Çağlar, bu noktada Bosch ile iş birliği yapmanın önemini dile getirdi. Rektör Çağlar, "Robot ve akıllı sistemler alanında uzmanlaşan üniversitemizi, hidrojen çalışmaları alanında cazibe merkezine dönüştürme hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda hidrojenin verimli bir şekilde kullanılması için çeşitli yenilikçi yöntemler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla Bosch Bursa Fabrikası ile BTÜ'nün güçlü yanlarını birleştirerek, hidrojen alanında yenilikçi çözümler ve iş birlikleri oluşturmayı önemsiyoruz. Güçlü akademik kadromuz ve sektöre hazırladığımız öğrencilerimizle beraber Bosch ile sadece hidrojen sektörüne yönelik değil pek çok alanda yenilikçi projeler hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

"BTÜ mezunu iyi mühendislere ihtiyacımız var"

Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold, toplantı için Rektör Çağlar ve tüm yönetime teşekkür ederek, üniversiteden gelecek tüm fikirlere açık olduklarını dile getirdi. Bosch Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan ise yüksek teknolojili firma olan Bosch'un sadece insan kaynağına değil yeni mezun iyi mühendislere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İyi mühendisler için Bursa Teknik Üniversitesi, lokaldeki çok önemli bir partnerimiz olmaya devam edecek. Bunun yanında bilimsel ve akademik çalışmalar ile hidrojen konusundaki projelerde de BTÜ ile aynı yöndeyiz. Üniversitemiz ile önümüzdeki dönemlerde yine birbirinden değerli projelerde buluşmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

Bosch Bursa üst Yönetiminden BTÜ laboratuvarlarına ziyaret

Toplantı, Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Bayrak'ın, hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları ve BTÜ ATAK-H hidromobilöğrenci takımı hakkında yaptığı sunum ile devam etti. RektörlükLokali'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Bosch Otomasyon Eğitim Seti Hibe Teslim Töreni ve Hidrojen Enerjili Taşıt Sistemleri Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi. Saha ziyareti, BTU ATAK-H Hidromobil aracının incelenmesiyle son buldu.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gürkan, Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Bayrak, BUKAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Genç, Bosch Güç Çözümleri Bursa Fabrikası Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan, Ürün Endüstriyelleştirme Direktörü Onur Ozan Çilsal, İnsan Kaynakları Alan Yöneticisi Zeynep Yıldız, İnsan Kaynakları Direktörü Aknur Ak ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Ece Tüt de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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