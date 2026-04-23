Bursa sokaklarında çocuklardan 23 Nisan korteji

BURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kortejle kutlandı. Çocukların kent sokaklarındaki renkli yürüyüşüne yüzlerce kişi eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi'nde toplanan kalabalıkla kortej oluşturuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüyen çocuklara aileleri ve vatandaşlar da eşlik etti. Çarşıbaşı Hanlar Bölgesinden başlayıp, Altıparmak Caddesi güzergahı boyunca devam eden yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Merinos Parkı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği ile devam ediyor. Saat 19.00'a kadar sürecek etkinliklerde çocuklar sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli atölye çalışmalarıyla bayramı kutlayacak.

