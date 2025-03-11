Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Bursa'nın Tarihi Surlarında Yapılaşma Protesto Ediliyor

Bursa'nın Tarihi Surlarında Yapılaşma Protesto Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 2 bin yıllık tarihi surların üzerine dikilen çanak antenler, tarihi yapıya zarar vererek görüntü kirliliğine neden oldu. Yerel halk, yapılaşmanın yanlış olduğunu vurguladı ve tarihi eserlerin korunması gerektiğini ifade etti.

Bursa'da 2 bin yıllık tarihi surların üzerine dikilen çanak antenler bu kadarına da pes dedirtti. Surların dron ile havadan çekilen görüntüleri içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Osmanlı Devleti'ne 130 yıl boyunca başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi surlarında çekilen görüntüler tarihi ayıbı gözler önüne serdi. 2 bin yıllık surların içine kadar gelen yapılaşma nedeniyle sur üzerine çanak antenler dikildi. Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı'na 200 metre uzaklıkta bulunan surlara dikilen çanak antenler yerli ve yabancı turistleri hayrete düşürdü.

Mahalle sakinlerinden Muharrem Döner, "Burası Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı. Bu surlar Fetih Kapısı'ndan başlar Alacahırka Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eder. Burası tarihi eserdir, Bursa'nın ilk yerleşim yeri burasıdır. Bu şekilde bir yapılaşma olması ve görüntü kirliliği oluşturulması çok yanlış. Tarihimizi korumamız, saygı göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Surlardaki tarihi ayıp havadan dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
img

Cephede fena çuvallayan Avrupa gözünü Türkiye'ye dikti
img

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan Türk tekstil devi iflasın eşiğinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Wanda Nara borç batağındaymış

Borç batağına saplanmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.