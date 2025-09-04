Haberler

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alandaki ağaçların alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekipleri bilgi verdi. Rüzgarın da etkisiyle ağaçların boyunu geçen alevlere ekipler müdahale ediyor. Vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çaba sarf ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
