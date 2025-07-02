Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 13.57'de Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 7.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Dün de Gemlik merkezli 4.2 ve 3.9 büyüklüklerinde depremler yaşanmıştı. - BURSA