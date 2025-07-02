Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde depremin 7.13 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Önceki günlerde de benzer depremler kaydedilmişti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 13.57'de Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 7.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Dün de Gemlik merkezli 4.2 ve 3.9 büyüklüklerinde depremler yaşanmıştı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel