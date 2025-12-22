Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

OSMANGAZİ Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin lansman törenini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirdi. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2026 yılını 700'üncü yıl olarak, ocak ayından aralık ayının sonuna kadar bir yıl boyunca anma ve kutlama yılı ilan etmeye karar aldık. Bunların içerisinde çok sayıda etkinliğimiz olacak" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına ilişkin yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin lansman törenini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programla gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmalarını yaparak Bursa'nın tarihsel önemini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "700 yıl önce ufacık bir Bizans garnizonu olan Bursa'nın, başta Osmangazi olmak üzere fetih süreci başlamış, ancak onun ömrü vefa etmemiştir. Oğlu Orhangazi'ye nasip olmuştur. 10 yıllık bir kuşatma ile bir ok atmadan, bir kişinin bile burnu kanamadan bu muhasara ile burası fethedilmiş; fethedildikten sonra da adalet, hoşgörü ve eşitlik ile davranılarak, isteyenlerin burada yaşamaya devam edebileceği, isteyenlerin ise o dönem Bizans'ın başkenti İstanbul'a gitmesi için kolaylıkların sağlanabileceği bir anlayış ortaya konmuştur" diye konuştu.

'ESERLERİ KORUMAK VE YAŞATMAK GÖREVİMİZDİR'

Bursa'nın fethinden günümüze, tarihsel ilerleyişi anlatan Erkan Aydın, "Bursa fethedildikten sonra yayılarak Avrupa'da başkentlere kadar dayanmış; Selçuklu, Osmanlı ve tabii ki Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu topraklar hepimize yurt olarak kazandırılmıştır. 20 yıldır yapılan Bursa'nın fethi ve Osman Gazi'yi anma etkinlikleri, bizden önceki başkanlarımızın başlattığı bir bayrak yarışıdır. Bu yarışı biz de devralıp daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Yüz yıl önceki işgalde, Yunan komutanının Osmangazi'nin türbesini tekmeleyerek 'Kalk Osman, kalk, yurdunu kurtar' dediğini duyan Mustafa Kemal Atatürk de hemen o gün Meclis kürsüsünde bunu dile getirmiştir. 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Bursa'nın kuşatılmasından sonra, 11 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan Bursa özgürlüğüne kavuşmuştur. Yani 700 yıl önce fethedilmiş, 100 yıl önce de işgalden kurtarılmıştır. 3 bin yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'da olmak, 700 yıldır bu topraklarda yaşamak, sizler gibi bizler için de en büyük onur, en büyük şereftir. O gün onların Bursa'yı fethederek bıraktığı izler, eserler ve imalathaneler vardır. Bunları korumak ve yaşatmak görevi de bizlere düşmektedir" ifadelerini kullandı.

'BİR YIL BOYUNCA 700'ÜNCÜ YILI ANACAĞIZ'

Fetih ve anma etkinliklerinin önceki yıllarda 6 Nisan tarihinde başlayarak bir ay boyunca devam ettiğini söyleyen Başkan Aydın, "Bu yıl yaklaşık 8 ay önce ekibimiz çalışmaya başladı. 2026 yılını 700'üncü yıl olarak, ocak ayından aralık ayının sonuna kadar bir yıl boyunca anma ve kutlama yılı ilan etmeye karar aldık. Bunların içerisinde çok sayıda etkinliğimiz olacak. 36 kardeş şehrimizin Bursa'da buluşmasıyla, dünyanın dört bir yanındaki kardeş şehirlerimizle birlikte; etkinliklerden uluslararası tarihi kent koşusuna, rahvan atlarından çeşitli organizasyonlara kadar bir yıl boyunca 700'üncü yılı anacağız" dedi.

BURSA'NIN 700'ÜNCÜ YILINA ÖZEL LOGO

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına özel bir logo çalışması yapıldığını belirten Aydın, "Düzenlenen yarışmayla, içimize sinen bir 700'üncü yıl logosu ortaya çıktı. Bu çalışmayı bir yarışma ile gerçekleştirdik ve birinci olan kardeşimiz de bugün burada. 700 yıldır buradayız ve daha nice yüzyıllar burada olmak için; özellikle emperyalizmin ülkemizin etrafında çevirdiği sinsi oyunları bozmak adına, Anadolu'yu ve Bursa'yı nasıl 700 yıl önce yurt edindiysek, inşallah Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi Cumhuriyetimiz payidar olacak ve hep birlikte bunu yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,