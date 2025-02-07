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Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kaymakamlıklar, ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbir aldıklarını açıkladı.

Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Büyükorhan ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Orhaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 cuma günü tam gün tüm ilk ve orta derecede okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca Orhaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilçemizde özel eğitim ve taşımalı eğitim öğrencilerine 1 gün ara verilmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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