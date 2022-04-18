Bursa İGD'de Mesut Demir güven tazeledi

BURSA (İHA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin (Bursa İGD) tek listeyle yapılan 6'ncı olağan genel kurulunda mevcut başkan Mesut Demir, güven tazeledi. Başkan Demir, yeni dönemde de internet gazeteciliği yasasının kanunlaşması, internet medyalarının kalite ve ekonomisinin arttırılması için çalışacaklarını kaydetti.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin (Bursa İGD) 6. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Mesut Demir, tüm delegelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin merkez binasında gerçekleştirilen kongrede divan kurulu Ümit Babacan, Hasan Yalçın ile Sevil Şaru'dan oluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa İGD Başkanı Mesut Demir, yönetiminin faaliyet raporunu okudu. Peşinden okunan denetim raporu da genel kurul üyeleriyle paylaşıldı. Dernek üyeleri faaliyet ve denetim raporlarını ibra etti. Divan Başkanı Ümit Babacan gündem sıralamasında değişikliğe giderek görüş bildirmek isteyen genel kurul üyelerine söz verdi. Söz alan üyelerden Mehmet Ali Ekmekçi, internet gazeteciliğinin gelişimi noktasında nitelikli isimlerin sürecin içinde yer almasının önemine değindi. Ahmet Sevinç ise, kamu desteklerinin internet haber sitelerine yönelik gerçekleştirilmesi adına adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı. Derneğin kurucu üyesi ve geçmiş dönem başkanlarından Barbaros Koçanalı da, derneğin Mesut Demir'in başkanlığında çıtasının yükseldiğinin altını çizdi.

Divan Başkanı İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili Ümit Babacan da, internet yasasının ivedilikle çıkarılması için bürokratik mesainin harcandığını, kendilerine ağustos ayına kadar çıkabileceği yönünde müjde sunulduğunu açıkladı.

Görüşmelerin ardından seçim gündemine geçildi. Tek listeyle açık oylamayla yapılan seçimde Mesut Demir, üyelerin tamamının oyunu alarak bir kez daha Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin başkanlığına seçildi.

Başkan Demir, internet gazeteciliği yasasının önemine vurgu yaparak, "Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi internet gazeteciliği yasasının çıkarılması ile mümkündür. 12 Nisan 1993te de Türkiye internetle tanıştı. 84 milyon nüfuslu ülkemizde herhangi bir cihaz vasıtasıyla internet kullanan kişi sayısı 65 milyon kişidir. Mobil internet kullananların sayısı 59 milyon kişi. Türkiye'de bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyoruz. Mobil cihazlar aracılığıyla internette geçirdiğimiz ortalama süre tam 6 saat. Ülkemizde haberlerin internet medyalarından okunma oranı yüzde 98'dir" dedi.

Medyanın basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yürütülmesini temenni ettiklerini ifade eden Başkan Demir, "Fakat, günümüzde merdivenaltı diye tabir ettiğimiz internet haber siteleri, internet yasası çıkarılmadığı için maalesef basın sektörüne ve ülkeye darbe vurmaktadır. Bugün, her ilde siyasetçisinden bürokrasiye, iş dünyasından STK'lara kadar herkesin mağdur olduğu en büyük sorun şantaj, tehdit ve yalan habercilik yaparak gazetecilik ilkelerine aykırı yayın yapan merdivenaltı internet haber siteleridir. Vergi ödemeyen, sigortalı personel çalıştırmayan korsan haber sitelerinin kapatılması, çıkarılacak internet yasası ile mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Mesut Demir, Aysın Komitgan, Atilla Güney, Ahmet Sevinç, Fetih Bağcı. Mehmet Ali Ekmekçi, Barbaros Koçanalı, Coşkun Saitoğlu, Yavuz Gerçekçi, Muhammet Ali İlbeyi."

Denetleme Kurulu: Hasan Yalçın, Sevil Şaru, Burcu Sekmen, Sevinç Çelebi, Zeynep Çelik ve Elif Didem Danacıoğlu."

Danışma Kurulu: "Tahsin Ardıç, Cennet Cankılıç, İbrahim Öge, İhsan Altıkardeş, Melih Serdar Ömeroğulları, Selahattin Adıgüzeller, Bilal Kayaaltı, Metin Alp, Neslihan Çelik ve Fevzi Sarıkaya."

Etik Kurulu: "Mehmet Çetinkaya, Adnan Batır, Vedat Yücebaş, Bekir Uğur Gür, Serkan Yetişmişoğlu, Hüseyin Altınırmak, Rumeysa Kot, Ebubekir Yuca, Ersel Nalbant ve Adem Gür." - BURSA