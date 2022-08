Bursa haber | Gemlik'te tarım arazilerine giden yollar yenileniyor

Gemlik Belediyesi, çiftçilerin tarlalarına kolayca ulaşmasını sağlamak için arazi yollarında çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde muhtarlarla yapılan koordineyle birlikte 200 kilometrelik arazi yolunda düzeltme çalışması yapan ekipler, çiftçilerin takdirini kazanıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi'nin çiftçinin her daim yanında olduğunu ifade ederken, "Çiftçilerimiz girdi maliyetleri, ürün rekoltesinde azalma gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Biz Gemlik Belediyesi olarak çiftçilerimizi yaptığımız sulama havuzları ve sulama hatları, ücretsiz fide desteği, her yıl yaptığımız arazi yolları çalışması ve benzeri konularda her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin tarlasına giderken karşılaştığı sıkıntıları yaptığımız çalışmalarla ortadan kaldırdık." dedi.

3 farklı bölgeye sulama havuzu

Gemlik'te yaşayan çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sertaslan, "Yakın dönemde Gemlik Belediyemizin iştiraki olan Gemtar'ı kurduk. Umurbey'de olan merkez binamızda kuracağımız laboratuvarla çiftçilerimize bilimsel yol haritası belirleyeceğiz. Uludağ Üniversitemizin Ziraat Fakültesiyle yaptığımız protokolle Gemlik'in 3 bin farklı noktasından alacağımız numuneyle Gemlik'in toprak haritasını çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gemlik'in üç farklı bölgesine daha sulama havuzu yapılacağını ve bu havuzların ilkinin inşaatının başlandığını sözlerine ekledi. - BURSA