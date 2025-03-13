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Bursa'da Yaren Leylek Beklentisi: Adem Amca ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısının Sabırsız Bekleyişi

Bursa'da Yaren Leylek Beklentisi: Adem Amca ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısının Sabırsız Bekleyişi
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Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz, 14 yıldır her göç mevsiminde sandalına konan Yaren leyleği sabırsızlıkla bekliyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in gelmesine az bir zaman kaldığını duyurarak bu olayın baharın habercisi olduğunu belirtti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz 14'üncü kez Yaren leyleğin sandalına konmasını sabırsızlıkla beklerken, eşi Nazlı geldi. Yaren'in gelişini Adem amcayla bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren leyleğin gelmesine çok az kaldığını söyledi. En iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendirilen Yaren'in gelmesi için önümüzdeki 2 gün çok önemli.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 14 yıldır her göç edişinde balıkçı Adem Yılmaz'ın sandalına konan Yaren leyleğin gelişi merakla bekleniyor. Üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi gibi Yaren'in gelişi de bahar mevsiminin başlangıcı olarak adlandırıldı. Yaren'in gelişini Adem amcayla bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in değil eşi Nazlı leyleğin geldiğini duyurdu. Tüydeş, sosyal medyada "Yaren geldi mi" sorularına çok az kaldığını söyleyerek cevap verdi.

Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor. Leyleklerin hayat süreleri ise 15-25 yıl olarak hesap ediliyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin İsviçre'de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı biliniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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