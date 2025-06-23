Bursa'da Tarla Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gedelek Mahallesi'nde çıkan tarla yangınına, 1 helikopter ve çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarladan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesinde tarlada başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu Gebze Orhangazi İzmir otoyolu ile Yalova Bursa karayolu arasındaki yangına otoyol kenarından ve ormanlık alandan müdahale ediliyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel