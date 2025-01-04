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Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin İçin Sessiz Yürüyüş

Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin İçin Sessiz Yürüyüş
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Bursa'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi. Gazi Orhan Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Doktorlar, Gazze'deki sağlık krizi ve sivil kayıplar hakkında konuşarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bursa'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek ve öldüren doktorlar için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazi Orhan Parkı'ndan başlayıp Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sonra eren yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye saldırıları sessiz şekilde protesto edildi. Sağlık çalışanlarının katıldığı yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları dalgalandı.

Doktorlar adına konuşan Tarık Yaşa, "Bizler; memleketimizin dört bir yanında görev yapan hekim ve sağlık çalışanları olarak Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın bir süredir, büyük bir endişe ve öfke ile takip etmekteyiz. Sahada çalışan gazetecilerden, Gazzeli meslektaşlarımızdan, insani ve uluslararası yardım çalışmaları yapan kuruluş ve organizasyonlardan bize ulaşan bilgiler, durumun vehametini tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Gazze'deki ablukanın insani yardım girişi ve dağıtımına engel olduğuna, yardım ekipleri ve su kaynaklarına yönelik yoğun saldırılarla birlikte kasten organize edilmiş bir kıtlığa sebep olduğuna ve sağlık sisteminin sistemli saldırılarla tarumar edildiğine ne yazık ki tanık olmaktayız. Gazze'nin her yerinde insansız hava araçlarıyla, keskin nişancılarla, hava ve kara bombardımanıyla, sivil çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik katliamlar gerçekleştiriliyor. Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere 45 binden fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Yerleşim alanlarının kasıtlı olarak yok edildiğine şahit olduk. 450 günü aşkındır evlerinden sürülen, güvencesiz şartlar altında yaşamaya zorlanan kardeşlerimizin mazlumluğuna şahit olmaktayız" dedi.

Gazze Şeridi'nde aşırı soğuklar sebebiyle donarak hayatlarını kaybeden bebeklerin sayısının 6'ya çıktığını hatırlatan Tarık Yaşa, "Binlerce insan soğuğa terk edilmiş durumda, bölgeye insani yardımların ulaşması engelleniyor. Geçtiğimiz hafta şiddetli saldırılara ve ablukaya maruz kalan Kemal Adwan hastanesi, bu hafta itibariyle hizmet dışı bırakılmış durumda. İsrailli askerler tarafından hastaneye baskın düzenlenip çeşitli binaları ateşe verildi. Hastalar, Endonezya hastanesine tahliye edilirken 25 hastane personeli ve hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye alıkonuldu. Ebu Safiyye'nin nerede olduğuna ve sağlık durumuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Hekimler olarak vakarlı ve onurlu duruşuyla direnişin sembollerinden biri olan Dr. Hüsam'ın serbest bırakılması ve hastanelerin dokunulmazlığının sağlanması için İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttırılması çağrısında bulunuyoruz. Soykırımın sonuçlarının önlenmesi ve iyileştirilmesinde sağlık sisteminin, hastanelerin ve sağlık profesyonellerinin rolü muhakkak büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Soykırıma sessiz kalmayacaklarını haykıran Tarık Yaşa, "Memleketimizin her tarafından yükselen seslerimizi sivillerin hedef alınmadığı, güvenli şartlarda çalışabilmeyi talep eden Gazze'li meslektaşlarımızın sesleriyle birleştiriyoruz. Uluslararası toplumu, devletleri ve ilgili yönetimleri Gazze halkına karşı yapılan soykırım ile ilgili bir kez daha uyarıyor ve acil bir şekilde kalıcı ateşkesin sağlanmasını, Gazze'deki abluka kaldırılmasını, insani ve tıbbı yardımlarla beraber tıbbı yardım sağlayacak heyetlerin Gazze'ye giriş sağlamasını, hastanelere yönelik saldırıların durdurulmasını, sağlık tesisleri ve sivil altyapı korunup tahrip olanlar yeniden inşa edilmesini talep ediyoruz. Bu sonuçlara ancak Gazze ve Lübnan'da yaşamı korumaya yönelik uluslararası bir siyasetle, İsrail'e yönelik somut siyasi ve iktisadi yaptırımlar yoluyla ulaşılabilir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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