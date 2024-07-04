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Bursa'da Sağanak Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu

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Bursa'da yaşanan sağanak yağış sebebiyle metro seferleri durdu ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu. İzmir yolunda evine gitmek isteyenler otobüslerin önünü kesti ve tartışmalar yaşandı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle metro seferleri durunca otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu. İzmir yolunda evine gitmek isteyenler otobüslerin önünü kesti. Zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Sağanak yağış bir çok noktada hayat olumsuz etkilenirken, metro seferleri de aksadı. BURULAŞ, Acemler-Ataevler arasındaki seferlerin geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu. Metronun içini de su bastı. Raylardan akan sular ise şelaleyi andırdı

Bursa'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, hayatı felç etti. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırırken, yoğun yağış sebebiyle metro seferleri de aksadı. BURULAŞ, yaptığı açıklamayla Acemler-Ataevler istasyonu arasının geçici süreliğine ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Tren içerisinde sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar ise, tedirgin bir şekilde dışarıda olan biteni izledi. Yetkililerin uyarısıyla trendeki vatandaşlar aşağı indirildi.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Hava muhalefeti nedeni ile Acemler ve Ataevler istasyonları arasındaki istasyonlar yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız İçin metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler metro İstasyonu çıkışı otobüs aktarması yaparak ulaşım sağlaması önemle rica olunur. Anlayışınız İçin teşekkür ederiz."

Öte yandan Burulaş ek otobüs seferleriyle vatandaşların imdadına yetişmeye çalıştı. Ancak yoğun trafikte otobüsler ilerleyemedi. Mevcut seferlerini yapan otobüslerin önü ise metro duraklarında bekleyen yolcular tarafından kesildi. Öfkeli vatandaşlar ile sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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