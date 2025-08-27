Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, 3 gün sonra düğün yapacaktı

Bursa'da motosiklet kazasında, hayatını kaybeden Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğünü olduğu ortaya çıktı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BPZ 219 plakalı motosiklet sürücü Batuhan Güneş (24), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma, ardından yol üzerindeki bir işletmenin giriş basamağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Batuhan Güneş ile arkasında yolcu olarak bulunan T.H. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Batuhan Güneş, kurtarılamazken, T.H.'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin yola savrulduğu, Batuhan Güneş'in kaldırıma düştüğü, arkasındaki arkadaşı T.H.'nin ise metrelerce ileriye savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA