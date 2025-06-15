Bursa'da LGS Sınavı Öncesi Veliler Arasında Kargaşa

Bursa'da LGS Sınavı Öncesi Veliler Arasında Kargaşa
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Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin aileleri okul önünde stres dolu anlar yaşadı. Veliler, çocuklarına su vermek, sorunları sormak ve el sallamak için büyük bir heyecanla beklerken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerden daha çok aileleri stres yaptı. Okulun giriş kapısının önünde toplanan veliler büyük kargaşa yaşarken, kimi su vermek istedi kimi bir sorun olup olmadığını sordu kimi ise el sallamak için uzun süre bekledi.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30'da başladı. Her sınavda olduğu gibi Bursa'da da veliler öğrenciler kadar heyecan yaşadı. Ancak kimi veli bu durumu biraz abartınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Okulun önünde toplanan veliler, içeri giren çocuklarına el sallamak için birbiriyle yarıştı. Kimi su vermek, kimi ise geri çağırdığı çocuğuna sorun olup olmadığını sordu.

Arkada kalan velilerin ise 'çocuğu gören çekilsin, görmeyenler görsün' diye talepte bulunması dikkat çekti. Öğrenciler, 1 yıllık emeğinin karşılığını ararken, aileleri tarafından yaşatılan bu stres ise herkesi düşündürdü.

Sınavın başlamasıyla okulun kapılanı kapanırken, bazı velilerin duvarın üzerine çıkıp tellerin arasından bakmaya çalışması bu kadarına da pes dedirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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