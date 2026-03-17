Otoparkta panik dolu anlar... Araçta kilitli kalan çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Bursa'da bir çocuk park halindeki aracın anahtar kilidine basarak kapıları kilitledi. Aile büyük panik yaşarken, camı kırarak çocuğu kurtardı. Olay sonucunda çocuğun sağlığı iyi durumda.

Bursa'da Şehir Hastanesi otoparkında yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, küçük bir çocuk park halindeki aracın içinde bulunduğu sırada anahtar kilidine basarak kapıları kilitledi.

Durumu fark eden aile büyük panik yaşarken, çocuğu araçtan çıkarmak için zamanla yarıştı. Kapıların açılmaması üzerine aile, hızlı bir şekilde aracın camını kırarak küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar da endişeyle yaşananları izlerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan panik dolu anlar kısa sürede sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
