Nilüfer'de Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı", bu hafta Nilüfer ilçesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2012 yılından bu yana himaye ettiği "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile hız kazanan Koruyucu Aile Sistemi, devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerini sağlamayı hedefliyor.

Bu çerçevede, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde "Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantıları" devam ediyor. Her hafta farklı bir ilçede yapılması planlanan toplantıların bu haftaki adresi Nilüfer oldu.

Nilüfer Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Saadettin Türkün Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Dilek Didem Ayyıldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve eşi Nuray Süzen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, il protokolünün eşleri, koruyucu aile Çiğdem ve Tayfun Keskin ile gönül elçileri katıldı.

Toplantıda, koruyucu aile sisteminin tanıtılması, farkındalığın artırılması ve gönüllü desteğin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların, toplumda gönül seferberliği bilincini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi. Ayyıldız yaptığı konuşmada, "Devletimizin desteğiyle milletimizin merhameti birleştiğinde, her çocuk bir umuda, her yuva bir rahmete dönüşüyor. Çocuklarımız güven ve sevgiyle geleceğe hazırlanıyor. Bir çocuğun kalbine dokunarak onlara sıcak bir yuva sunan koruyucu ailelerimize ve bu anlamlı çalışmalara katkı sağlayan tüm Gönül Elçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara, güzelliklere ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Nilüfer ilçesinde ikamet eden iki koruyucu aile evlerinde ziyaret edilerek, çocuklara sundukları sevgi ve verdikleri emek için teşekkür edildi. - BURSA