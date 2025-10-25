Haberler

Nilüfer'de Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı Düzenlendi

Nilüfer'de Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' kapsamında, bu hafta Nilüfer ilçesinde 'Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, koruyucu aile sisteminin tanıtımı ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Proje, devlet korumasındaki çocukların sıcak bir aile ortamında büyümelerini hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantısı", bu hafta Nilüfer ilçesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2012 yılından bu yana himaye ettiği "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile hız kazanan Koruyucu Aile Sistemi, devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerini sağlamayı hedefliyor.

Bu çerçevede, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde "Koruyucu Aile Güçlendirme Toplantıları" devam ediyor. Her hafta farklı bir ilçede yapılması planlanan toplantıların bu haftaki adresi Nilüfer oldu.

Nilüfer Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Saadettin Türkün Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Dilek Didem Ayyıldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve eşi Nuray Süzen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, il protokolünün eşleri, koruyucu aile Çiğdem ve Tayfun Keskin ile gönül elçileri katıldı.

Toplantıda, koruyucu aile sisteminin tanıtılması, farkındalığın artırılması ve gönüllü desteğin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların, toplumda gönül seferberliği bilincini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi. Ayyıldız yaptığı konuşmada, "Devletimizin desteğiyle milletimizin merhameti birleştiğinde, her çocuk bir umuda, her yuva bir rahmete dönüşüyor. Çocuklarımız güven ve sevgiyle geleceğe hazırlanıyor. Bir çocuğun kalbine dokunarak onlara sıcak bir yuva sunan koruyucu ailelerimize ve bu anlamlı çalışmalara katkı sağlayan tüm Gönül Elçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara, güzelliklere ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Nilüfer ilçesinde ikamet eden iki koruyucu aile evlerinde ziyaret edilerek, çocuklara sundukları sevgi ve verdikleri emek için teşekkür edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.