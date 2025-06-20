Bursa'da Kimyasal Koku Sorunu Mahalleliyi Rahatsız Ediyor

30 Ağustos Zafer Mahallesi yakınında bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nden belli zaman aralıklar halinde gelen kimyasal koku vatandaşları aşırı derecede rahatsız ediyor. İlgili kurumlara yapılan şikayetlere rağmen koku ile ilgili çözümler bulunamaması sonucunda bir araya gelen mahalle sakinleri, bir dizi önemler alınması konusunda seslerini duyurmak için çeşitli toplantılar yaptı.

30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde binalarla iç içe haline gelen Organize Sanayi Bölgesi'nden özellikle gece saatlerinde yayılan kimyasal koku nedeni ile vatandaşlar sıcak havada pencerelerini açamıyor. DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, bir süredir sıkıntıların yaşandığı 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Demir, yapılan toplantıdaki görüşmede sanayideki fabrikaların denetimden kaçmak için bilhassa mesai saatleri dışında zehir saçtığını kaydetti. Mahalle sakinleri, geceleri zehir solumak istemediklerini ve yetkililerin fabrikalardan yayılan koku ile ilgili önlemler almasını istedi. Koku yayılmaya başladıktan sonra 'boğuluyormuş' gibi hissettiklerini ifade eden mahalleli, kokunun OSB sınırının hemen dışındaki fabrikalardan kaynaklandığını iddia etti. - BURSA