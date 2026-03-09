SİVİLAY 2025 yılı Kente Katkı Ödülleri için başvurular başladı

Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY) tarafından her yıl düzenlenen Kente Katkı Ödülleri, 2025 yılı için kamuoyunun katılımına açıldı. Bu yıl ödül sahiplerinin Bursalıların önerileri doğrultusunda belirlenmesi hedefleniyor.

SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, bu yıl 13'üncüsü verilecek olan SİVİLAY Kente Katkı Ödülleri ile Bursa'nın sosyal, kültürel, çevresel, eğitim, bilimsel ve sportif yaşamına değer katan, kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kişi ve kurumları görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti. Uzun, "Bu yıl Kente Katkı Ödülleri yalnızca bir ödül töreni değil, Bursa'nın değer üreten insanlarını birlikte fark etme ve takdir etme sürecidir. Şehrimizin sosyal hayatından bilime, kültürden spora kadar birçok alanda sessizce ama büyük bir özveriyle çalışan isimler var. Bu isimleri birlikte görünür kılalım istiyoruz. Süreci kamuoyunun katılımına açarak, Bursa'ya katkı sunan kişi ve kurumları Bursalıların önerileriyle belirlemeyi hedefliyoruz. Çünkü kent bilinci, birlikte sahip çıktığımızda güçlenir" dedi.

Uzun, kente katkı sunan isimleri birlikte belirlemek ve Bursa'nın ortak hafızasını güçlendirmek için tüm Bursalıları 31 Mart tarihine kadar aday önerisinde bulunmaya davet etti. - BURSA

