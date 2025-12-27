Haberler

Bursa'da gönül elçileri buluşması

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de düzenlenen Gönül Elçileri Buluşması'nda koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programda koruyucu aileliğin önemi vurgulandı ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği ifade edildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde düzenlenen Gönül Elçileri Buluşması programlarında gönül elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa'daki program 25 Aralık 2025 tarihinde, Karacabey'deki buluşma ise 26 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Programlar, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Kaymakamlıklarının ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantılara, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve eşi Melahat Okur, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve eşi Rahime Yılmaz'ın yanı sıra ilçe protokolü, koruyucu aileler ve gönül elçileri katıldı.

Programlarda, devlet koruması altındaki çocukların sevgi ve güven ortamında yetişmelerini amaçlayan koruyucu ailelik sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Koruyucu aileliğin, devletin güvencesi ve milletin merhametiyle güçlenen önemli bir sosyal sorumluluk modeli olduğu vurgulanarak, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi dile getirildi.

Programda konuşan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü temeli olduğunu ifade etti. Ayyıldız, gönül elçilerine ve çocuklara sıcak yuvalarını açan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programların ardından Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, ilçelerde ikamet eden bazı koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti. - BURSA

