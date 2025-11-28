Haberler

Bursa'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Kamu Kurumlarında Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Bursa'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Kamu Kurumlarında Temizlik Çalışmaları Yapıyor
Güncelleme:
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında Yıldırım Beyazıt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kapsamlı temizlik ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirdi. 3 hafta süren çalışmalarda 25 kişilik gruplar 150 oda, koridorlar ve ortak alanlarda detaylı temizlik yaparak kamu kurumlarına maddi katkı sağladı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik temizlik ve düzenleme faaliyetlerini sürdürüyor. Yükümlüler son olarak Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Toplam 9 katlı büyük yurt binasında 3 hafta boyunca her gün 25 kişilik yükümlü grubu görev aldı. Yükümlüler; 150 oda, 3 merdiven bölümü, 8 koridor, asansörler ve tüm ortak kullanım alanlarında inşaat sonrası detaylı temizlik yapıldı. Temizlik çalışmalarının ardından her odaya 6 adet sandalye, 1 adet komodin ve 1 adet buzdolabı yerleştirilerek taşıma işlemleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde kamu kurumlarına önemli ölçüde maddi katkı sağlandığı belirtilirken, özel sektör eliyle yapılması durumunda yüksek maliyet oluşturacak bu çaplı temizlik ve taşıma hizmetinin, yükümlülerin katkısıyla kurum bütçesinde ciddi tasarruf oluşturduğu ifade edildi.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurumlarına yönelik destek faaliyetlerinin planlamalar doğrultusunda devam edeceğini belirterek, okullar, KYK yurtları ve kamuya ait diğer binalarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Yetkililer, yapılan bu çalışmaların hem kamu hizmetlerine destek sunduğunu hem de yükümlülerin topluma fayda sağlayan faaliyetlerde bulunarak rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı yaptığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
