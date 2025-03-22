Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü
Bursa'da 1. sınıf öğrencilerinin kavgasına anne de dahil oldu. Okula giden öfkeli anne, oğluyla kavga eden 6.5 yaşındaki 1. sınıf öğrencisini dövdü. Darbedilen çocuğun annesi, "Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış" diye konuştu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Tahirağa İlkokulunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 1. sınıfta okuyan iki öğrenci okulda kavga etti. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen okula gitti.
OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞU DÖVDÜ
Öfkeli anne, oğluyla kavga eden 6.5 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi H.Ç'yi dövdü. Velinin saldırısında yaralanan küçük çocuğun ailesi hastaneden darp raporu aldı.
"KAFASINA VURULMUŞ, BOĞAZI SIKILMIŞ"
Aileler birbirinden şikayetçi olurken H.Ç'nin annesi M.Ç. oğlunun yaşadığı dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı: "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel