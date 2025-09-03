Bursa'da Alkollü Şahıs Bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kızlara rahatsızlık veren alkollü şahıs, 3 şahıs tarafından bıçaklanıp darp edildi.

Olay dün gece 00.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkol alan Ş.K.(51) iddiaya göre kaldırımdan geçen genç kızlara rahatsızlık verdi. Bu durumu olayı gören 3 şahıs, alkollü olan şahsı darbedip kolundan bıçakla yaraladılar. Yaralı adam yürüyerek yoluna devam ederken, 300 metre ilerideki Halit Tufan sokakta yere yığıldı. Yaralıyı kanlar içinde gören vatandaşlar 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Hakan B.(44), Ömer S.(24) ve Ramazan B.(18) gözaltına alındılar. Darbettiklerini kabul edip bıçaklama olayını kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA