Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Tespit Edilmedi

Bursa Valiliğinden Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Bursa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.57'de merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadeleri yer aldı. - BURSA