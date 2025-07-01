Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Tespit Edilmedi

Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Tespit Edilmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Valiliği, olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı.

Bursa Valiliğinden Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Bursa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.57'de merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadeleri yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Tugay'dan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.