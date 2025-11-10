Haberler

Bursa'da 26 Bin 500 Öğrenciye Terör Bilgilendirmesi

Bursa'da 26 Bin 500 Öğrenciye Terör Bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 26 bin 500 öğrenciyi terör örgütlerinin yöntemleri ve karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerinde bulunan okullara giderek toplam 26 bin 500 öğrenciyi çeşitli konularda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan faaliyette il merkezi ve ilçelerinde bulunan okulları ziyaret ederek toplam 26 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.

Program çerçevesinde, terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemleri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen algı ve propaganda faaliyetleri, öğrencilerin günlük hayatında karşılaşabileceği riskli yapılar ve ortamlara karşı alınabilecek tedbirler, milli birlik, beraberlik ve ortak değerlerimizin korunmasının çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu ve buna benzer farkındalık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.