Bursa'da 26 Bin 500 Öğrenciye Terör Bilgilendirmesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerinde bulunan okullara giderek toplam 26 bin 500 öğrenciyi çeşitli konularda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan faaliyette il merkezi ve ilçelerinde bulunan okulları ziyaret ederek toplam 26 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.

Program çerçevesinde, terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemleri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen algı ve propaganda faaliyetleri, öğrencilerin günlük hayatında karşılaşabileceği riskli yapılar ve ortamlara karşı alınabilecek tedbirler, milli birlik, beraberlik ve ortak değerlerimizin korunmasının çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu ve buna benzer farkındalık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA