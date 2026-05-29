Haberler

Bursa'da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor

Bursa'da 157 yıllık 'deve eğlencesi' geleneği yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük köyünde 157 yıldır sürdürülen tarihi deve eğlencesi, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Gençler ve köy halkının ortaklaşa düzenlediği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük köyünde 157 yıldır sürdürülen tarihi deve eğlencesi, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Gençler ve köy halkının ortaklaşa düzenlediği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

157 yıllık gelenek bu yıl da devam etti. 'Deve' eğlencesi adı altında eğlenen köyün gençleri, farklı etkinlikler yaparak köylülerden para topladı. Kostüm giyerek kendilerini deve yapan gençler, köylülerden para topladı. Toplanan paralar ise köyün ihtiyaçları için kullanıldı.

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Fikri Çakır, "Yine tarihi bir gündeyiz. Tarihi deve eğlencesinde, yine Çaltılıbük'teyiz. Gençlerimizin ve halkımızın ortaklaşa düzenlediği çok güzel bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, 157 yıl önce atalarından kalan bu güzel gelenek ve göreneği yaşatıyorlar. Bunun devam etmesinden onur duyuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de aynı şekilde sürdürür ve uzun yıllar Kurban Bayramı'nın ikinci günü bu eğlence bizleri kaynaştırmaya devam eder. Burada olan herkese teşekkür ediyorum, herkesin ayağına sağlık. Buradan gelen gelir hem köy derneğine hem köyün ihtiyaç gereçlerine gidiyor. Ayrıca okuyan 25 üniversite öğrencimiz var, onlara burs veriliyor. Gençlerin emeği gerçekten çok büyük" dedi.

157 yıllık geleneğin köyde birlik ve beraberliği güçlendirdiği, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğu ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

İnfial yaratan kurban kesimi! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı
Bakan Ersoy: Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız

Bakan Ersoy:Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız
NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Rus İHA'sı NATO toprağını vurdu, ittifaktan jet yanıt geldi