Bursa Büyükşehir yaptı, personel yarıştı

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına Türkiye'ye örnek olan projeleri bir bir hayata geçirerek vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kurum için motivasyon çalışmalarını da sürdürüyor.

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına Türkiye'ye örnek olan projeleri bir bir hayata geçirerek vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kurum için motivasyon çalışmalarını da sürdürüyor. Son 5 senede yapılan proje ve faaliyetlerin yer aldığı 'Birlikte Yaptık' bilgi yarışmasında soruları en kısada sürede cevaplayan personeller, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Bursa'da altyapıdan ulaşıma, spor tesislerinden kültür merkezlerine varana kadar birçok konuda projeler geliştirerek halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, kurum aidiyetini arttırmak ve çalışma motivasyonunu yükseltmek adına personele yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Doğumdan ölümüne kadar hayatın her anında yer alan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında ve deprem bölgesinde büyük özveriyle çalışan personelini de unutmuyor. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplam 51 sorudan oluşan 'Birlikte Yaptık' bilgi yarışmasına, Büyükşehir Belediye personeli büyük ilgi gösterdi. Dijital ortamda yapılan yarışmada, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 senede yapılan proje ve faaliyetler hakkında çeşitli sorular soruldu. Yarışmada, soruları en kısa sürede doğru cevaplayan İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Hilal Dikici, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan Suat Aydın ve İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Kiraz Han ilk 3'e girdi.

Yarışmada derece elde eden personeli kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir, BUSKİ ve 8 iştirakte görevli 13 bin 500 personelle 17 ilçe ve 1060 mahallenin her bir köşesine hizmet götürdüklerini söyledi. Gayretlerinden dolayı tüm personele teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, kuruma olan bağlılığı ve aidiyet duygusunu arttırmak adına personele yönelik faaliyetlerde de bulunduklarını dile getirdi. 'Birlikte yaptık' bilgi yarışmasına 1000'e yakın personelin katıldığını anlatan Başkan Aktaş, "Yoğun gündem içerisinde hem Bursa'nın tüm ilçelerinde hem de deprem bölgelerinde yoğun bir gayretle çaba gösteren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa'ya değer katmak, Bursa'nın yaşam standartlarını yükseltmek adına gayret gösteren bir ekibiz. Restorasyonlardan gençlik merkezlerine, spordan altyapıya kadar her alanda yatırımlar yapıyoruz. Yarışma, yaptığımız çalışmaları arkadaşlarımızın da yakından takip ettiğini ve bilgi sahibi olduklarını gösterdi. Hem çalışmalarda hem de bunların anlatılmasında emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA