Üye Girişi
Haberler

Bursa Artvin Vakfı Olağan Genel Kurulunda Başkan Adnan Demirci Güven Tazeledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Artvin Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Adnan Demirci, tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. Demirci, vakfın hedeflerine ulaşmak ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Bursa Artvin Vakfı Olağan Genel Kurul için bir araya geldi. Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Adnan Demirci güven tazeledi.

Bursa'da Artvin Vakfı, Merinos AKKM'de Olağan Genel Kurulu için bir araya geldi. Hüdavendigar Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Adnan Demirci seçime tek liste girerek yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarının ardından konuşan Demirci, vakfın hedeflerine ulaşmak ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğini vurguladı. Demirci yeni dönemde vakfın eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarındaki projeleri büyüterek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kongre öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirci, "Hem bizim hem de Artvin camiası için tek liste kongreye gidiyor olmamız çok önemli. Gerçekten artık Artvinliler birlik ve beraberlik içerisinde. Bu dönem özellikle 'Sizin Vakfınız' sloganıyla seçime giriyoruz. Hep beraber vakfımızın geleceği için çalışacağız. Geçtiğimiz dönem vakıf yönetimine geldiğimizde ciddi anlamda bir zihniyet değişikliği, vakfın yönetiminde ve aldığı yolda devrim niteliğinde bir değişiklik yaptığımızı düşünüyoruz. Vakfın tarihine geçecek bir yönetim kurduk. Gerçekten kendi kabuğuna çekilmiş ve kendi yağıyla kavrulan vakıftan, dışa açık tüm Artvin camiasının unsurlarını birleştiren lider bir vakıf olma yolunda ciddi adımlar attık. Bu dönem vakfımızı daha da şahlandırarak bu yolda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre sonunda vakıf üyeleri, başkan Demirci'yi tebrik ederek yeni yönetimin hem vakıf hem de Bursa'daki Artvinliler için hayırlı olmasını diledi. Yeni dönemde vakfın, toplum katkı sağlayacak daha fazla projeyle faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Olağan Genel Kurul'a eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu katılım gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Demirci Artvin bursa

İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu?
title