Bursa Artvin Vakfı Olağan Genel Kurulunda Başkan Adnan Demirci Güven Tazeledi

Bursa Artvin Vakfı Olağan Genel Kurul için bir araya geldi. Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Adnan Demirci güven tazeledi.

Bursa'da Artvin Vakfı, Merinos AKKM'de Olağan Genel Kurulu için bir araya geldi. Hüdavendigar Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Adnan Demirci seçime tek liste girerek yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarının ardından konuşan Demirci, vakfın hedeflerine ulaşmak ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğini vurguladı. Demirci yeni dönemde vakfın eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarındaki projeleri büyüterek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kongre öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirci, "Hem bizim hem de Artvin camiası için tek liste kongreye gidiyor olmamız çok önemli. Gerçekten artık Artvinliler birlik ve beraberlik içerisinde. Bu dönem özellikle 'Sizin Vakfınız' sloganıyla seçime giriyoruz. Hep beraber vakfımızın geleceği için çalışacağız. Geçtiğimiz dönem vakıf yönetimine geldiğimizde ciddi anlamda bir zihniyet değişikliği, vakfın yönetiminde ve aldığı yolda devrim niteliğinde bir değişiklik yaptığımızı düşünüyoruz. Vakfın tarihine geçecek bir yönetim kurduk. Gerçekten kendi kabuğuna çekilmiş ve kendi yağıyla kavrulan vakıftan, dışa açık tüm Artvin camiasının unsurlarını birleştiren lider bir vakıf olma yolunda ciddi adımlar attık. Bu dönem vakfımızı daha da şahlandırarak bu yolda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre sonunda vakıf üyeleri, başkan Demirci'yi tebrik ederek yeni yönetimin hem vakıf hem de Bursa'daki Artvinliler için hayırlı olmasını diledi. Yeni dönemde vakfın, toplum katkı sağlayacak daha fazla projeyle faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Olağan Genel Kurul'a eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu katılım gösterdi. - BURSA