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Büro Memur-Sen Üyeleri Ankara'ya Yürüyüş İçin Toplandı

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Büro Memur-Sen üyeleri, memurların taleplerini dile getirmek için Bolu'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüş için bir araya geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, taleplerin karşılanması için eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, memurların taleplerini dile getirmek için Bolu'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüş için bir araya geldi. Yürüyüşten önce konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Sözü verilen taleplerimizin kazanıma dönmesi ve kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerimizin karşılanması için eylemlerle sesimizi duyurmaya, haklı taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, memurların taleplerini dile getirmek için Bolu'dan Ankara'ya yapılacak yürüyüş için Bolu'da toplandı. Yürüyüşe Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri de destek veriyor. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, şunları söyledi:

"Tasarruf tedbirlerinin açıklanmasıyla başlattığımız eylemlilik sürecimizin son aşaması için Bolu'dayız. Bildiğiniz üzere uzun zamandır Büro Memur-Sen olarak; gasp edilen kazanımlarımızın geri verilmesi, sözü verilen taleplerimizin kazanıma dönmesi ve kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerimizin karşılanması için eylemlerle sesimizi duyurmaya, haklı taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz.

"Taleplerimiz karşılanıncaya kadar eyleme devam edeceğiz"

İlk olarak toplu sözleşme ikramiyesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle yaşanan mağduriyeti dile getirdik ve bu mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulunduk. 3600 ek göstergenin, birinci dereceye gelen bütün memurlara verilmesini istedik, devletin en üst makamlarınca verilen sözlerin tutulması için çağrıda bulunduk. Daha sonra tasarruf genelgesiyle kamu görevlilerine yaşatılan mağduriyete dikkat çektik. Toplu sözleşme kazanımımız olan servis hizmetinin tasarruf genelgesine kurban edilmemesi için tepkimizi ortaya koyduk. Fazla çalışma, resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi çağrısında bulunduk. Her meslek grubunu şiddetten korumak için özel yasalar çıkarmak yerine, kamu görevlilerinin tamamının şiddetten korunması için tek bir yasal düzenleme yapılmasını istedik. Kamuda mülakatın kaldırılmasını, liyakatin esas alınmasını istedik. Kamu görevlilerine kira yardımı yapılmasını istedik. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını istedik. Bu taleplerimiz için önce taleplerimizi içeren yaka kokardı taktık, ülke genelinde kitlesel basın açıklaması ve taleplerimizi içeren imza kampanyası düzenledik. Bu süreçte dedik ki; taleplerimiz karşılanıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Bu süreçte kardeş sendikalarımız Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen de yürüme eylemimize katılmaya ve destek olmaya karar verdiler. Bugün bu basın açıklamasını birlikte gerçekleştiriyoruz ve birlikte yürüyeceğiz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

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