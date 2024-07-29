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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: İçerideki iş birlikçilerle dışarıdaki düşmanlar aynı hareket ediyor

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye'nin lider ve güçlü bir ülke olmasını istemeyenlerin ittifak içinde olduğunu belirtti. Yazgan, İsrail'in Türkiye'ye karşı komplo peşinde olduğunu söyledi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bölgesinde lider ve güçlü bir Türkiye istemeyenlerin ittifak içinde olduğunu, dışarıdaki düşmanlarla içerideki iş birlikçilerinin aynı zamanda hareket etmesinin bir tesadüf olmadığını söyledi.

Kamu görevlilerinin ellerinden alınan kazanımlarının iadesi ve diğer talepleri için Bolu'dan Ankara'ya yürüme eylemi yapan Yusuf Yazgan, gündemdeki konulara yönelik de açıklamalarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı'nın hadsiz, diplomatik nezaketle bağdaşmayan ve sahibinin sesini yansıtan bir hezeyanda bulunduğunu belirten Yazgan, "Türkiye sizin müdahale edebileceğiniz, yön verebileceğiniz bir ülke değil. Politikası belirlenen Türkiye geride kaldı. Bundan sonra bölge ve dünya siyasetinde politika belirleyen bir Türkiye izleyeceksiniz. Ellerinde bebeklerin ve mazlumların kanı bulunanlar katil ve terörist devletin temsilcileri haddini bilsin" şeklinde konuştu.

Mazlum ve mağdur Filistinlilerin topraklarını zulüm, kan ve gözyaşıyla işgal eden terörist devlet İsrail'in dünyada ve ülkemizdeki iş birlikçilerinin birlikte ve ortak hareket etmesinin Türkiye'ye karşı bir komplonun peşinde olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Yazgan, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü oluşum ve girişim başarısız olmaya mahkumdur. Bunun son örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. Ülkemizi işgal girişimine yeltenen bu güçler FETÖ ile ortak hareket ederek bunu gerçekleştirmek istedi. Ancak milletimizin kendi irade ve idaresine sahip çıkmasıyla bu hevesleri kursaklarında kaldı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Yazgan Türkiye İsrail Yerel Politika Güncel Haberler

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