Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Kamu görevlilerinin tamamını koruyacak bir şiddet yasası acilen çıkarılmalı'

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Belirli meslek gruplarına şiddet yasası çıkarılarak kamu görevlilerini şiddetten uzak tutamayız, kamu görevlilerini koruyamayız. Onun için kamu görevlilerinin tamamını koruyacak bir şiddet yasası acilen çıkarılmalı" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda görev yapan memurlara yönelik şiddet olaylarının giderek arttığını belirterek, bu durumun kamu hizmetini aksattığını ve çalışanların can güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti. Özellikle son yıllarda kamu çalışanlarının sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldığını ifade eden Yazgan, caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Büro Memur-Sen olarak kamuda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yazgan, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Dün Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde görev yapan Avukat Zekeriya Polat'ın görev esnasında kurum sınırları içerisinde kendisiyle görüşmeye gelen bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıkların belirten Yazgan, bütün kamu görevlilerini şiddetten koruyacak yasal düzenlemelerin bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Toplumdaki şiddet aldı başını gidiyor"

Yazgan, "Bugün çok üzücü bir olay yaşadık. Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde avukat bir arkadaşımız, Zekeriya Polat kardeşimiz, dışarıdan bir vatandaşın silahlı saldırısı sonucunda maalesef önce ağır yaralandı, sonra da hayatını kaybetti. Bu tabii ilk değil, böyle giderse son da olmayacak. Bugün bizim dillendirdiğimiz toplumdaki şiddet aldı başını gidiyor zaten. Bununla ilgili birtakım önlemler alınıyor. Şiddetin diğer bir başlığı, kamu görevlisine şiddet konusu ise artık bu da 'bıçak kemiğe dayandı' gibi birtakım ifadelerle artık geçiştirilemeyecek düzeye gelmiş durumda. Gün geçmiyor ki her gün bir kamu görevlisi şiddete maruz kalmasın. Bir gün bakıyoruz adliyede arkadaşlarımız, yazı işleri müdürleri arkadaşlarımız şiddete maruz kalıyor. Bir gün bakıyoruz, nüfus dairesinde çalışan bir nüfus memurumuz şiddete maruz kalıyor. Bir gün bakıyoruz, Ticaret Bakanlığında çalışan arkadaşlarımız şiddete maruz kalıyor. Bugün olduğu gibi en son SGK'da çalışan ve devletin işini yapan bir memur arkadaşımız bugün hayattan koparılmış durumda. Bu arkadaşlarımızın geride bıraktığı çoluğu, çocuğu, eşleri ve yakınları var. Bu durum Türkiye'de artık yanlış bir noktada ilerliyor. Gemisini kurtaran kaptan mantığıyla olaya bakılıyor. Sosyal medyada algı oluşturan meslek grupları için şiddet yasaları çıkarılıyor. Biz Büro Memur-Sen olarak diyoruz ki 'şiddet meselesi bütüncül bakılarak çözülebilecek bir konu'. Belirli meslek gruplarına şiddet yasası çıkarılarak kamu görevlilerini şiddetten uzak tutamayız, kamu görevlilerini koruyamayız. Onun için kamu görevlileriniı tamamını koruyacak bir şiddet yasası acilen çıkarılmalı. Yoksa ayırarak belirli meslek gruplarını işte biz şiddete karşı koruyoruz düşüncesiyle bir şiddet yasasını yürürlüğe koymak mümkün değil" diye konuştu.

"Geçmişte 'devlet memurunun düğmesini koparmak 6 aydan başlar' diye bir ifade vardı"

Toplumdaki şiddetin kamudaki şiddete de yansıdığını ve caydırıcı cezalar gelmediği müddetçe toplumdaki şiddetin yanı sıra kamu personeline uygulanan fiziksel saldırıların son bulmayacağını ifade eden Yazgan, "Geçmişte hatırlarız, çocukluğumuzda şu denirdi 'devlet memurunun düğmesini koparmak 6 aydan başlar' diye bir ifade vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada devlet dairelerine elini kolunu sallayan giriyor ve içeriden devlet memurunu öldürerek dışarı çıkabiliyor. Bunun için meslek grupları ayrılıştırılarak şiddet yasası çıkarma işinden vazgeçilmeli, tüm kamu görevlerini koruyacak genel bir şiddet yasası üzerinde çalışılmalı ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda bu olayları daha sıklıkla yaşamaya başladık ve birçok memur arkadaşımız da hayatının baharında hayattan koparılıyor. Bunun için biz Büro Memur-Sen olarak bu işin üzerine gideceğiz ve bütün memurlarımızı kapsayacak bir şiddet yasasının mutlaka çıkarılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA