Ören'de su sıkıntısı: Cami'de abdest taşıma suyla alınıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Yüksek kesimlere su ulaşmazken, Ören Camisi'nde yurttaşlar abdestlerini taşıma suyla alıyor. BASKİ yetkilileri yoğunluk nedeniyle basınçta yaşanan sorunların birkaç gün içerisinde çözüleceğini belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaz sezonuyla birlikte artan nüfus, su sıkıntısını da beraberinde getirdi. Özellikle mahallenin yüksek kesimlerinde gün boyu su akmazken, Ören Camisi'nde vatandaşlar abdestlerini pet şişelerle taşınan sularla aldı.

Turistik Ören Mahallesi'nde sezonun en yoğun günlerinin yaşandığını belirten vatandaşlar soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Yaz aylarını Ören'de geçirdiğini söyleyen Kaan Tuna, "Ören'in yüksek kesimlerinde gün boyu su akmıyor. Vatandaşlar camide taşıma suyla abdest almaya çalışıyor. Buna çözüm bulunmalı" dedi.

İlçe sakini Hamdi Mengi ise, "Bu görüntü Burhaniye'ye yakışmıyor. Yetkililer siyaset yapacağına soruna çözüm bulmalı. Yağışlı geçen bir kışın ardından böyle bir susuzluk yaşanmamalı" ifadelerini kullandı.

"1-2 GÜN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

BASKİ Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan da yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle bölgede su basıncının düştüğünü belirterek, "Ören'de nüfus yoğunluğu nedeniyle su basıncı düşüyor. Su basıncını artırmak için yoğun çalışma yürütülüyor. Bir iki gün içinde sorunun çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA