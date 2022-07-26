Burhaniye Belediyesi'ne Romanya'dan Ziyaret - Haberler

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Burhaniye Belediyesi'ne Romanya'dan Ziyaret

Burhaniye Belediyesi'ne Romanya'dan Ziyaret

Burhaniye'nin kardeş şehri olan Romanya-Murfatlar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi'ni ziyaret etti.

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Burhaniye'nin kardeş şehri olan Romanya-Murfatlar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi'ni ziyaret etti.

Burhaniye'nin dört kardeş şehrinden biri olan Romanya-Murfatlar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eğitim, sağlık, aile, kültür, iş, sosyal koruma, spor faaliyetleri, eğlence, din ve çocuk koruma komitesi üyesi İslam Gihan, Burhaniye'ye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı iyi dileklerin sunulduğu görüşmede Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İslam Gihan'a ziyaretleri için teşekkür ederek hediye paketi takdim etti. Romanya'nın Murfatlar Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi'nin kardeşlik mesajı bir kez daha yinelenmiş oldu.

ANKA / Yerel

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