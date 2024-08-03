Burdur'da Hamas lideri İsmail Heniyye ve Gazze'deki zulmü protesto yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye ve Gazze'deki zulmü protesto için yürüdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Burdur'da STK'lar ve vatandaşlar tarafından yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılımıyla Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi'nde devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan platform etrafında toplanan vatandaşlar, pankartlar açarak Filistin ve Heniyye için sloganlar attı. Ulu Cami İmam Hatibi Celalettin Sevim tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda Burdur Kudüs Platformu adına konuşan Hüseyin Büyükkeleş, "Bugün burada şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetlemek, devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza edilen hakaretlere sessiz kalmamak ve tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Apartheid rejimi işgalci İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı, maalesef tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaya devam etmektedir. Sivil yerleşim bölgelerinin hedef alınması, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlercesinin ise yaralanmasına yol açmıştır. Bu saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmekte ve küresel barışı alenen tehdit etmektedir. Geçtiğimiz günlerde aldığımız acı haber, bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Filistin direnişinin en önemli isimlerinden biri olan İsmail Heniyye, ne yazık ki Tahran'da İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucu şehit edilmiştir. Heniyye, yıllardır İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı dimdik duran, mazlumların haklarını savunan bir liderdir. Onun hedef alınması, Filistin halkının sesini kesme, direniş ruhunu kırma ve bölgedeki barış umutlarını yok etme girişimidir. Ancak tarihin gösterdiği üzere adalet ve özgürlük mücadelesi veren halklar, hiçbir zaman bu tür korkakça saldırılarla yıldırılamamıştır. Gazze'deki kardeşlerimiz, en temel insan haklarından mahrum bırakılarak, hayatlarını sürdürmek için gerekli olan en temel ihtiyaçlardan bile yoksun bırakılmaktadır. İsrail'in bu insanlık dışı politikaları, uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel ilkelerini hiçe saymaktadır. Adaletin ve insan haklarının savunucusu olarak Filistin halkının yanında durmak, onların sesi olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler, burada bu meydanda, Gazze'deki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bu zulmün sona ermesi ve barışın tesisi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. İsrail'in insanlık dışı politikalarına karşı durarak, Filistin halkının haklı mücadelesine destek olacağız. İsmail Heniyye'nin mirasını ve davasını yaşatmak için el ele, omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesileyle İsmail Heniyye'ye tekrardan Allah'tan rahmet diliyor ve sancaktarı olduğu Filistin'in özgürlük mücadelesine olan desteğimizin her daim süreceğini haykırıyoruz" dedi.

Program konuşmaların ardından son buldu. - BURDUR