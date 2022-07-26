Burdur Kent Konseyi'nden Hızlı Tren Projesi İçin "Tren Gönen'den Burdur'a Gelip Isparta'dan Çeltikçi'ye Ulaşsın" Önerisi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Kent Konseyİ, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir çıkışlı Burdur-Isparta-Antalya güzergahlı hızlı tren projesiyle ilgili "Burdur ve Isparta olarak ayrı ayrı iki tane güzergah projelendirilmiş. Bizim teklifimiz Gönen'den treninin Burdur'a gelip Isparta'dan Çeltikçi'ye ulaşması. 279 kilometrelik 2 toplam hat 185 kilometreye düşüyor. Yani 94 kilometre kısalıyor. Bunun da maliyete etkisi yüzde 10, yani 1 milyar TL civarında bir ekonomi sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Burdur Kent Konseyi İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik çalışma grubu, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir çıkışlı Burdur-Isparta-Antalya güzergahlı hızlı tren projesi hakkında basın açıklaması yaptı. Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, açıklamasında şunları söyledi:

"2 GÜZERGAH İKİ ŞEHRİN İMAR YAPISI AÇISINDAN SIKINTI YAŞATIR"

"Biliyorsunuz hızlı tren Eskişehir çıkışlı. Aynı zamanda Isparta-Burdur-Antalya güzergahı olarak bir proje yapılmış. 09.06.2022 tarihinde son şekli verilmiş 26396 nolu ÇED raporu hazırlanmıştır. Biz bu ÇED raporunu inceledik. Teknik ekibimizdeki inşaat mühendisi, mimar, çevre plancısı, şehir plancısı arkadaşlarımız bunu incelediler ve çalışma neticesinde bu noktaya getirdiğimizi ifade etmek isteriz. Eskişehir çıkışlı tren Burdur ilinden Kütahya-Afyon güzergahında da sıkıntılar var ama o bizi direkt ilgilendirmediği için biz oraya fazla girmiyoruz. Gönen'e kadar gelip Gönen'den sonra Çeltikçi'de buluşma noktası olan iki tane güzergah var. Bu güzergahtan dolayı hem kilometrenin çok fazla artması hem ekonomik yönden hem de iki şehrin Isparta ve Burdur'un imar yapısı açısından sıkıntılar yaşayacağından dolayı bizim İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubumuzun yapmış olduğu tek yol önerisiyle biz bunu tek yola indiriyoruz. Bu güzergahı sizlerle paylaşacağız. Bizim sosyal medya paylaşımımızdan sonra yapılan yorumlarda 'Bu geçer mi? Bu olur mu?' gibi şeyler yazdılar ama her şeye bir yerden başlamak lazım. Bir yerlerde sesimizi duyurmamız lazım. Bu tren birilerine rağmen Burdur'dan geçecek. İnşallah çalışmamız ileride meyvesini verecektir."

"TREN YA BURDUR'DAN YA ISPARTAN'DAN GEÇECEK"

Burdur Kent Konseyi İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu Başkanı Ali Orhan Kutluer ise şunları söyledi:

"Geçen hafta bu çalışma grubunu kurduğumuz günden itibaren hızlı trenle ilgili ÇED raporunu incelemeye başladık. Diğer güzergah üzerinde sorunlar olsa da bizi ilk etapta ilgilendiren Gönen ayrımı ile Çeltikçi arasında iki ayrı hat projelendirmiş olmalarıdır. Bu iki hattın biri Burdur'dan geçiyor bir diğeri de Isparta'dan geçiyor. Bu iki hattın toplamı 279 kilometre. Şu anda ÇED raporunun uygulanacağı güzergah Çeltikçi ile Gönen arası iki ayrı güzergah üzerinde birleşiyor. Yani Eskişehir'den çıkıp Afyon üzerinden gelecek olan tren ya Burdur'dan geçecek ya Isparta'dan geçecek. Şunu diyebilirler sabahki sefer Isparta'dan öğleden sonraki Burdur'dan. Fakat şöyle bir durum var; 748 kilometre toplam projedeki yol. Bugün için toplam 9,5 milyar TL proje tahmin bedeli var. Dolayısıyla tabi bu 9,5 milyar TL'yi çok çok aşacak. Onun için diyecekler ki biz bir tanesini yapalım diğerini daha sonra yaparız. Bunun önceliğini Burdur'un alacağını düşünmüyoruz. Hem nüfus hem üniversite kapasitesi gibi faktörlerle 'önce Isparta'yı yapalım daha sonra Burdur güzergahını yapalım' derler. Bu da ihaleye kaldığı zaman çok daha sonraki aşamalara gider. Bu 279 kilometre 185 kilometreye düşebiliyor. Nasıl düşüyor; Gönen ayrımından itibaren Burdur'a geliyor. Buradan Isparta'nın güneyine inerek buradan Çeltikçi'ye geçiyoruz. Tek hatta iniyoruz Burdur'dan, Isparta'dan tren hem geçmiş olacak Burdur-Isparta arasında da tren yolculuğu yapma şansı olacak. Yapılmak istenen projede böyle bir şans yok. Trenle gitmek isterseniz Isparta'ya, Antalya'ya gideceksiniz oradan Isparta'ya bir daha döneceksiniz, olacak şey değil. Dolayısıyla böyle bir çalışma yaptık. Burdur ve Isparta olarak ayrı ayrı iki tane güzergah projelendirilmiş. Bizim teklifimiz Gönen'den treninin Burdur'a gelip Isparta'dan Çeltikçi'ye ulaşması. 279 kilometrelik 2 toplam hat 185 kilometreye düşüyor. Yani 94 kilometre kısalıyor. Bunun da maliyete etkisi yüzde 10 yani 1 milyar TL civarında bir ekonomi sağlıyor. Hem Burdur hem Isparta'ya uğramış olacak ve bu iki şehir arasında trenle seyahat etme mümkün olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın konuşma

-Burdur Kent Konseyi İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu Başkanı Ali Orhan Kutluer konuşma