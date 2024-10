Burdur Gölü İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

(BURDUR) - Burdur Gazeteciler Cemiyeti, su seviyesinin hızla azaldığı ve kuruma tehlikesi yaşayan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan ve bilinçsiz sulama ile kuraklık nedeniyle suyunun büyük bir kısmını kaybeden Burdur Gölü için Şeker Plajı'nda fidan dikimi yapıldı.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Başkan Vekili Serkan Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Şeker Plajı Mevkii'nde 1996 yılında başlatılan ancak sonrasında devam ettirilmeyen 'Burdur Gölü Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında, göl çevresine çam fidanları dikildi. Gazeteciler, göl çevresinde sembolik olarak altı adet çam fidanı dikti.

"Burdur Gölü'nün çevresini ağaçlandıralım"

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel şöyle konuştu:

"Bugün Burdur Gölü'ndeyiz. Önemli bir mesaj vermek için geldik. Biz meslek örgütüyüz. Bizim ana görevimiz her ne kadar haber hazırlamak, haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak olsada bir misyonumuz da kamuoyunu yönlendirmek, kamuoyu oluşturmak. Bugün Cemiyet yönetimi olarak uzun süredir hazırlığını yaptığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burdur Gölü, Burdur'un çok önemli bir doğal varlığı, hemen hemen her şeyi. İklimden tutun pek çok konuda Burdur Gölü ile bağlantılı bir gündemi yaşıyoruz. Burdur Gölümüz son 30 yıldır büyük bir kısır döngünün içerisinde su varlığını kaybediyor, giderek küçülüyor. Bu noktada çarelerin arandığı bu süreçte Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak diyoruz ki Burdur Gölü ve çevresi ağaçlandırılmalı, Burdur Gölü ve çevresinde Yeşil kuşak oluşturulmalı. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan basın aracılığı ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, bütün Burdur Yeşil Kuşak Projesine dahil olalım, Burdur Gölü'nün çevresini ağaçlandıralım. Uzmanlar, 'Burdur Gölü'nün çevresinin ağaçlandırılması ile gerek görünüm, gerekse buharlaşmanın önüne geçilmesi noktasında pek çok fayda sağlayacak' diyor. MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç hocamız da Burdur Gölü'nün çevresi ağaçlandırılmalı çağrısında bulunmuştu. Biz hocamızın bu çağrısının fikri takibini yapıyoruz. Bugün Burdur Gölü kenarından vereceğimiz ses inanıyoruz ki tüm Burdur'da yankı bulacak. Burdur Gölü Şeker Plajı mevki el verdiği imkanlar ölçüsünde her yeri yem yeşil bir hale bürünecek."

"Gazeteciler Cemiyeti olarak bir farkındalık ve yeşil anarşist eylem planladık"

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Serkan Şimşek ise şunları söyledi:

"Uzunca bir süredir sosyal medya hesaplarımızdan yazdığımız bir projeydi Burdur Gölü'nün çekilen alanlarının yeniden ağaçlandırılması. Bu proje şunun için önemli; Burdur, iklim özelliğini kaybetti. Artık yazlar ve kışlar var. Biz şuna inanıyoruz eğer Burdur Gölü'nün çekilen alanları yeniden ağaçlandırılırsa Burdur yeniden bol yağış alır, mevsimler yerine oturur. Belki gölü büyütemeyiz ama şu anki hali ile korumaya devam ederiz. Şu anda bulunduğumuz alan zamanın Valisi Sayın Erhan Tanju'nun Yeşil Kuşak Projesi adı altında ayırdığı bir alan. Ama daha sonra ne yazık ki takibi yapılmadı. Takibi yapılmayan hiç bir şey verimli olmuyor. Bugün Gazeteciler Cemiyeti olarak bir farkındalık ve yeşil anarşist eylem planladık ve buraya gelip fidanlarımızı diktik. Tüm Burdur'u konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz. Göl kimsenin değil, tüm Burdur'un ve tüm Türkiye'nin."

Etkinlik sonunda Burdur Gazeteciler Cemiyeti, gölün geleceği için çaba sarf etmeye devam edeceklerini vurgularken, tüm Burdur halkını Burdur Gölü'nün korunması için harekete geçmeye davet etti.