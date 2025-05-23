Burdur'da Traktör Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Burdur'da Traktör Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
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Burdur'un Taşkapı köyünde meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki Edanur Kubilay hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumları iyi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da meydana gelen traktör kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana gelen traktör kazasında Kamil K. (23) idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Kamil K. ile birlikte Fatma K.(41), Yiğit K.(10), Şerife K.(47) ve Edanur Kubilay(11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 11 yaşındaki Edanur Kubilay yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  Yaralılardan 10 yaşındaki Yiğit K.'de Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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