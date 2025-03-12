Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Burdur'da düzenlenen özel programla kutlandı.

Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi konferas salondaki törende konuşan Okul Müdürü Mücahit Kılınç tarihin milletlerin karakterini ve mücadelesini yansıtan bir destan olduğunu belirterek, Türk milletinin bağımsızlık uğruna yazdığı kahramanlık destanlarına vurgu yaptı. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vatan sevgisinin ön planda olduğuna dikkat çeken Kılınç, bu ruhu en iyi yansıtan isimlerden birinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu ifade etti. Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin sahnelediği oratoryo gösterisi salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci sahnede canlandırıldı. Öğrencilerin hazırladığı "AKİFÇE" gazetesinin katılımcılara dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi. - BURDUR