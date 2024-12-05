'Karar bekliyordum' diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap

Burdur'da Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde 30 Ekim 2023 tarihinde Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldüren ve eşi Zehre Sertcan'ı (67) yaralayan Ayhan Ulu'nun (42) yargılanmasına devam edildi.

"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yağma" suçundan 15 yıl ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 5'inci duruşması Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Çiftin çocukları serdar Sercan ve Arzu Özçoban mahkemede, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Cinayet sanığı Ulu ise, "Takdir mahkemenin. Mütalaada savcı bey geçim sıkıntısı çektiğimi yazmış. Bunu araştırma yaparak mı yazmış. Kopyala yapıştır bir mütalaa. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN TOKAT GİBİ CEVAP

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Kararın ardından Ulu, duruşmayı izlemeye gelen akrabaları olduğunu belirterek, "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi." dedi. Mahkeme başkanı ise "Çağırmadık, gelmesinler." karşılığını verdi.