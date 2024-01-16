Burdur Belediye Başkanı Tren Törenine Davet Edilmedi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'a 15 yıl aranın ardından dün yolcu treni geldi. Göller Ekspresi düzenlenen törenle ilk seferini yaptı. Törene davet edilmediğini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bando ekibiyle treni karşılayarak TCDD Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Ercengiz, "Bunun seçime yönelik yine bir eylem olduğunu düşünerek İzmir'den gelen treni, Burdur Belediyesi bandosuyla karşılayıp buranın selamsız kasabası olmadığını çok kıymetli bürokratlara ve bizi yöneten değerli büyüklerimize hatırlatmayı ve o kentin bir belediye başkanı olarak bu halkı temsil ettiğimi de ifade ediyorum" dedi.

Burdur'a 15 yıl aranın ardından dün yolcu treni geldi. Göller Ekspresi düzenlenen törenle ilk seferini gerçekleştirdi. Törene davet edilmediğini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bando ekibiyle birlikte İzmir'den Burdur'a gelen treni karşılayarak açıklamalarda bulundu. Ercengiz, şunları söyledi:

"BURDUR SELAMSIZ KASABA DEĞİL"

"Her seçim döneminde Burdur'a verilen Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından bir takım sözlerin bugün tecelli etmiş bir halini protesto etmek üzere sizlerin karşısındayım. Biz 2008 yılında yaklaşık 15 yıl önce Göller Ekspresini ya da Pamukkale Ekspresi'nin Burdur'dan gittiği günlerde toplu taşımacılığın ne kadar kıymetli olduğunu ve Burdur halkı olarak bunu istediğimizi ifade etmiştik. Aradan geçen 15 yıl içerisinde defalarca verilen sözler ve yüksek hızlı tren vaadiyle Burdur halkı maalesef bugüne kadar oyalandı. Bugün Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan bir törenle Güller ve Göller Ekspresi sabah saatlerinde Burdur'dan İzmir'e hareketini gerçekleştirdi. Biraz önce dinlediğiniz ve izlediğiniz 'Selamsız Bandosu' olmayan Burdur Belediyesi Bandosu'nun bir başkanı olarak yani Burdur halkının seçtiği bir belediye başkanı olarak bu programa davet edilmedim. Dolayısıyla Burdur halkı davet edilmedi. Bunun seçime yönelik yine bir eylem olduğunu düşünerek İzmir'den gelen treni, Burdur Belediyesi bandosuyla karşılayıp buranın selamsız kasabası olmadığını çok kıymetli bürokratlara ve bizi yöneten değerli büyüklerimize hatırlatmayı ve o kentin bir belediye başkanı olarak bu halkı temsil ettiğimi de ifade etmek istediğimi sizlere aktarmak istiyorum.

"YÜKSEK HIZLI TREN İSTİYORUZ"

Bu kent trenle 1936 yılında tanıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Burdur'u ziyaretinde talimatıyla birlikte aradan geçen süre içerisinde 1936 yılında demiryolu taşımacılığı ile tanışan bu kent aradan neredeyse 100 seneye yakın bir zamandan sonra motorlu trenle kandırılmaya çalışılıyor. Biz Burdurlu olarak yüksek hızlı tren istiyoruz. Bizim 1990'lı yıllarda, öğrencilik yıllarımızda İzmir'e gittiğimiz treni yeniden buraya bir icatmış gibi ya da büyük bir hizmetmiş gibi ki saati de çok uygun olmadığını treni kullanan arkadaşlarımız ifade ediyor, yeniden Burdur'a getirdik. Bugün saat 10.30'da Burdur'dan çıkan vatandaş akşam saat 19.00'da İzmir'e indiğinde hangi işini görebilecek, hangi işini gördükten sonra hangi saatte geri dönecek. Bir kere her şeyden önce planlamaların doğru olmadığını ve bu hizmetin tamamen seçime yönelik bir manipülasyon olduğunu, seçimden sonra da çok kısa bir zaman içerisinde kaldırılacağını aşağı yukarı hesap ediyorum. Burdur halkının bir belediye başkanı olduğunu ve belediye başkanının bu törene davet edilmediğini Burdur halkına duyurmak istedim."