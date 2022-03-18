Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Haberler

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Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Bünyan'da çelenk koyma töreni düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Bünyan'da çelenk koyma töreni düzenlendi.

Bünyan Şehitliği'nde düzenlenen programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen ve ilçe protokolü katıldı. Şehitlikte düzenlenen törenin ardından Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programı takip ederek başarılı öğrencilere madalya takdim edildi. Tören sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bu vesile ile bir kez daha Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özkan Altun, Çanakkale, Hisarcık, Bünyan, Yerel, Haberler

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