AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, İstanbul'da düzenlenen Gazze mitingine katılarak Filistin halkına destek verdi.

Yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilen mitingde onbinlerce vatandaş, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek ve Filistin için ses yükseltmek amacıyla bir araya geldi. Mitingle ilgili açıklamalarda bulunan Bozgeyik, zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını ifade etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdan ve adalet çağrısında bulunan Bozgeyik, Filistin davasının sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti.

Bozgeyik, "Sinmiyoruz, susmuyoruz. Zulme karşı dimdik ayaktayız. Yeni yılın ilk gününde, vicdanın ve adaletin sesi olmak için aziz milletimizle birlikte Özgür Filistin için yürüdük. Gazze için, insanlık için, kardeşlik için adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen mitingde Filistin bayrakları taşınırken, Gazze'de akan kanın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde çağrılar yapıldı. Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma mesajları vererek uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti. - GAZİANTEP