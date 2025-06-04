Bünyamin Bozgeyik'den Kurban Bayramı Mesajı

Bünyamin Bozgeyik'den Kurban Bayramı Mesajı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bayramların toplumsal dayanışmayı artıran önemli günler olduğunu vurguladı. Bozgeyik, tüm vatandaşların bayramını en içten dilekleriyle kutladı ve iyilik, hoşgörü ile yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların toplumun manevi değerlerini pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan özel zamanlar olduğuna dikkat çekti. Bozgeyik, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlayarak, bu anlamlı günlerin kardeşlik bağlarını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi, hoşgörü ve merhametin hakim olduğu zamanlardır. Kurban Bayramı, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamak, paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak için önemli bir fırsattır. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi, komşularımızla ve dostlarımızla bayram neşesini paylaşmayı ihmal etmeyelim" dedi.

Bozgeyik, özellikle Gaziantep'in kadim kültüründe bayramların ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep, tarih boyunca hoşgörünün, yardımlaşmanın ve birlik içinde yaşamanın en güzel örneklerini sergilemiş bir şehirdir. Hemşehrilerimizin bu bayramda da aynı duyarlılık ve muhabbetle hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Gaziantepli kardeşlerim başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor; bayramın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamasında ayrıca Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında zorluklar içinde bayram geçirmeye çalışan mazlumları da unutmayan Bozgeyik, "Bayram sevincinin coşkusunu yaşarken, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın birçok yerinde zulüm gören kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de haklının ve mazlumun yanındayız. Kurban Bayramı'nın, tüm insanlığa vicdan, merhamet ve adaletin egemen olduğu bir gelecek için vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik son olarak, tüm vatandaşların bayramı sevdikleriyle birlikte sağlık ve huzur içinde geçirmeleri temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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