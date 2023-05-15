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Bulutlarla kaplanan Spil Dağı görsel şölen oluşturdu

Yerel Haberler

Bulutlarla kaplanan Spil Dağı görsel şölen oluşturdu Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı zirveye kadar bulutlarla kaplandı.

Bulutlarla kaplanan Spil Dağı görsel şölen oluşturdu

MANİSA - Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı zirveye kadar bulutlarla kaplandı. Bulutların üstünde kalan zirvenin etrafını kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı'nın zirvesinde bulutların oluşturduğu görsel şölen seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Spil Dağı zirvesinin çevresini kaplayan bulutlar, zirveyi bulutların üstünde bırakırken, bungalov tipi evlerin yer aldığı Ataalanı mevkii, yamaç paraşütçülerinin atladığı Karlık Tepesi ile ahşap seyir terasının yer aldığı Çampınar mevkii, Bayrak Tepe seyir terası ile orman gözetleme kulesi mevkiinde ayaklar altında kalan bulutlar adeta görsel şölen oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Yerel

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